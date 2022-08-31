3 сентября в музеях Казани напишут «Диктант Победы»

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Фото: пресс-служба Национального музея Татарстана

3 сентября в Национальном музее Татарстана и Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов пройдет «Диктант Победы». Международная патриотическая акция приурочена к окончанию Второй мировой войны.

- По традиции оба музея – главные площадки акции в Казани, – напомнил руководитель Музея-мемориала Великой Отечественной войны Александр Александров. – Они хранят боевые реликвии и память народа, рассказывают о героизме советских людей и вкладе Татарстана в Победу. У нас представлены знамёна, боевая техника, оружие и обмундирование, награды, письма с фронта, вещи героев-фронтовиков. В Национальном музее есть масштабный раздел «Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Оба музея ведут большую патриотическую работу. «Диктант Победы» является её частью – он призван привлечь широкую общественность к изучению событий Великой Отечественной войны, повысить историческую грамотность населения.

Начало диктанта запланировано на 14:00. В нем 25 заданий, которые нужно выполнить за 45 минут. Участвовать может любой – для этого достаточно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.

Участников ждут тематические экскурсии «Татарстан в годы войны», в Национальном музее РТ – занятие «Письмо солдату»: гости узнают о работе почты в Великую Отечественную войну, соберут фронтовую посылку и напишут письма-треугольники в дома престарелых.

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