В ходе строительства трассы М-12 на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов работы начались на всех мостах

Общая протяженность обхода составит 81 километр. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который войдет в трассу М-12 «Москва – Казань – Екатеринбург», приступили к работам на всех мостах. Дорожники трудятся в круглосуточном режиме. Речь идет об участке с 26 по 55 километр. На нем планом предусмотрено восемь мостов и два путепровода.

- До этого работы велись только на восьми из этих 10 объектов. Так, их не могли начать на мосту через реку Тимерсу и путепроводе 54 километра. Там решали вопрос с переустройством коммуникаций, - сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Сейчас же на всех указанных мостах возводят опоры, а где-то даже приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения.

Отметим, что обход Нижнекамска и Набережных Челнов состоит из трех этапов. Так, проектом предусмотрено строительство четырехполосной дороги IБ категории, 10 мостов, шести транспортных развязок, 11 путепроводов и трех пересечений в разных уровнях. Общая протяженность обхода составит 81 километр.

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