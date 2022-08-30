Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре на 31 августа

Днем в среду температура воздуха может подняться до +31 градуса. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В эту среду, 31 августа, на территории региона местами прогнозируется гроза с сильным ветром до 20 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

При этом, днем будет все так же жарко – от +26 до +31 градуса. К слову, дожди и грозы с ильным ветром до 20 м/с в республике ожидаются в четверг, 1 сентября, но опять же толок местами. Днем в первый день осени немного похолодает – от +21 до +26. Правда, только не на востоке региона. Там столбики термометров днем могут достигнуть отметки в +29 градусов.

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