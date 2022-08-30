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Общество30 августа 2022 13:31

В Казани на ярмарке самозанятых установили новый рекорд России

Там был построен самый длинный в стране торговый прилавок
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
За рекордным прилавком разместились более 300 самозанятых.. Фото: mert.tatarstan.ru

За рекордным прилавком разместились более 300 самозанятых.. Фото: mert.tatarstan.ru

30 августа – в День республики и города-2022, под стенами Казанского Кремля свою торговлю развернули татарстанские самозанятые. Эту ярмарку назвали «Я и есть Татарстан».

- Во время ярмарки был установлен новый рекорд России – самый длинный прилавок. Он растянулся аж 245,5 метров, - сообщили в Минэкономики Татарстана.

За рекордным прилавком разместились более 300 самозанятых. Они выставили на продажу изделия из дерева, кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки и предметы домашнего декора.

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