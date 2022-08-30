В Набережных Челнах открыли движение по мосту на улице Гостева

Протяженность моста 104,4 метра. Фото: nabchelny.ru

В этот вторник, 30 августа, в Набережных Челнах в торжественной обстановке открыли техническое движение транспорта по отремонтированному мосту на улице Гостева. Работы тут велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и республиканской программы «Ремонт дорожно-уличной сети».

- Сюда вложено более миллиарда рублей для того, чтобы жители Набережных Челнов могли комфортно передвигаться на машинах и ходить пешком, - отметил во время открытия мэр города Наиль Магдеев.

Теперь на мосту есть две полосы движения, его длина составляет 104,4 метра. Создали там и безопасную зону для прохода пешеходов - ширина тротуаров от 2,25 до 3 метров.

Напомним, работы по практически строительству нового моста начались в августе 2020 года.

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