В Казани на День республики и города – 2022 открыли пятиметровый памятник певцу Рашиту Вагапову

После открытия памятника прошла церемония возложения цветов. Фото: president.tatarstan.ru

30 августа в День республики и города-2022 филармонии имени Габдуллы Тукая (перекресток улиц Назарбаева и Павлюхина) торжественно открыли пятиметровый памятник певцу Рашиту Вагапову. В церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Место для памятника выбрано неслучайно – в филармонии певец начал свою деятельностью. В годы Великой Отечественной войны Рашит Вагапов выезжал на концерты, гастроли - поднимал боевой дух. Он вошел в историю татарской культуры как яркий самобытный исполнитель. Рашит Вагапов стал основоположником национального концертного искусства, а главное - любимым певцом татарского народа, - сказал Минниханов.

После открытия памятника к его подножью были возложены цветы. А затем прошел концерт лауреатов Вагаповского фестиваля.

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