В Нижнекамске медики спасли кошку, которая надышалась дымом на пожаре

Кошка выжила и ее передали хозяевам. Фото: управление здравоохранения Нижнекамска

Пожар в Нижнекамске произошел 29 августа в доме №9 на Школьном бульваре. Горела квартира на первом этаже. Люди успели выбежать на улицу. Прибывшие на место происшествия пожарные, потушив огонь, вынесли из квартиры бездыханную кошку. Животное передали медикам «скорой помощи». Состояние животного было тяжелым, сообщили в управлении здравоохранения города.

Фельдшеры начали откачивать хвостатую пациентку. Делали уколы и приложили к мордочке кошки кислородную маску – она надышалась дымом. В итоге животное стало приходить в себя, а после и вовсе начало играть с медиками.

- Любое живое существо, которое оказалось в беде, достойно сострадания и помощи, - отметили спасшие кошку фельдшеры Айдар Билалов и Андрей Колыгин.

Спасенное животное вернули хозяевам, и они пообещали медикам свозить его к ветеринару.

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