Дзагоев прилетел в Казань и готовится пройти медосмотр в «Рубине»

Футболист в итоге согласился на переезд в столицу Татарстана Фото: Рамиль ГАЛИ

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прибыл в Казань 30 августа утренним рейсом из Москвы и в ближайшее присоединится к расположению «Рубина», сообщил корреспонденту КП-Казань собственный источник близкий к ситуации в клубе.

Стоит отметить, что о потенциальном трансфере Дзагоева в «Рубин» КП-Казань сообщила первой еще в начале июля. На тот момент главный тренер команды Леонид Слуцкий прощупывал почву и разговаривал с Аланом по телефону, предлагая тому пополнить состав «Рубина».

Футболист принял решение выждать, но не получив более выгодных предложений от других клубов, согласился на переезд в Казань. В ближайшее время 32-летний Алан Дзагоев пройдет медосмотр, по результатам которого будет определено будущее футболиста и его потенциальное пребывание в Казани на ближайший сезон.

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