Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин», но после этого может с ним расторгнуть контракт

Полузащитник играл в составе сборной России во время Чемпионата мира-2018. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

32-летний российский футболист Алан Дзагоев играл за ЦСКА более 14 лет, но в итоге контракт с ним истек и этим летом он покинул клуб. Сейчас полузащитник в поисках новой команды. Есть даже несколько вариантов, но Дзагоев больше смотрит именно в сторону казанского «Рубина», который в этом сезоне перешел из РПЛ в Первую лигу, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои собственные источники.

При этом по сообщению других СМИ, если футболист перейдет в «Рубин», то у него в договоре будет стоять пункт о том, что он сможет завершить все отношения с клубом, если ему поступить более выгодное предложение.

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