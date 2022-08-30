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Происшествия30 августа 2022 8:04

В Казани многодетные женщины избили бутылкой поэта и композитора

Утверждается, что женщины возмутились на вежливый отказ составить им компанию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Одного из молодых людей увезли в больницу на "скорой".

Одного из молодых людей увезли в больницу на "скорой".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в Казани около одного из кафе встретились поэт с композитором. Молодые люди решили выпить на скамейке. В один из моментов к ним подсели две уже подвыпившие женщины. Поэт и композитор отказали им в своей компании, что и привело к волне возмущения со стороны дам.

В итоге женщины, как потом выяснилось многодетные матери, избили молодых людей бутылкой. Так, одному досталось по голове, а другому – по руке. Более всех пострадавших молодого человека увезли в больницу на «скорой», а женщин в полицию, сообщает «Татарстан-24».

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