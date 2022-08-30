В Набережных Челнах на День республики-2022 перекрыли два проспекта и одну улицу

Запрет на проезд будет действовать до 23.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В этот вторник, 30 августа, Набережные Челны вместе со всем Татарстаном отмечают День республики-2022. Так, в связи с проводимыми торжествами в городе до 23.00 перекрыт проезд для транспорта.

Речь идет о проспекте Туфана на участке от проспекта Чулман до улицы Раскольникова, где проходит фестиваль цветов «Акварель-2022», улице Раскольникова на участке от улицы Беляева до проспекта Туфана. Также перекрыт и проспект Чулман причем в обоих направлениях – от проспекта Беляева до проспекта Вахитова.

Полную программу мероприятия на День республкии-2022 в Набережных Челнах читайте здесь.

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