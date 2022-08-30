Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем республики-2022

Глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днем республики, который отмечается 30 августа.

- Татарстан – это большая семья, в которой представители разных народов и вероисповеданий живут в мире и согласии. Благодаря созидательному труду татарстанцев при поддержке президента России Владимира Путина и правительства РФ республика успешно развивается, входит в число регионов-лидеров по многим макроэкономическим показателям. Реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Мы поддерживаем инновации, развитие IT-сферы и новых технологий.

Успехи в экономике позволяют решать главную задачу – повышение качества жизни татарстанцев, на достижение которой нацелены все реализуемые социальные программы, федеральные и республиканские проекты. Формируется комфортная для жизни среда. Благоустроенные парки и набережные, скверы и бульвары становятся местом притяжения для людей всех возрастов.

Предмет нашей особой заботы – межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. Многоликое соцветие культур и религий выступает одним из наших неоспоримых конкурентных преимуществ. Этот год ознаменован 1100-летием принятия Ислама Волжской Булгарией и Годом культурного наследия народов России. Проводимые в этой связи мероприятия способствуют укреплению государственно-религиозного сотрудничества, развитию межрелигиозного диалога, сохранению и развитию языков, культур и традиций, упрочению единства многонационального народа России.

Уважаемые татарстанцы, процветание Татарстана – результат наших общих усилий и основа уверенности в завтрашнем дне. Вместе мы делаем республику лучшим местом для жизни. Такой и сохраним её для будущих поколений.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия! С праздником! С Днём Республики Татарстан! – гласит обращение Рустама Минниханова.

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