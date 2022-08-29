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Общество29 августа 2022 15:49

В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли женщине, у которой в дороге начались роды

Из-за плотного потока машин ее могли не довести до больницы вовремя
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полицейские доставили женщину к врачам за считанные минуты.

Полицейские доставили женщину к врачам за считанные минуты.

Фото: МВД по РТ

Во время службы к машине сотрудника ГИБДД Пестречинского района - младшего лейтенанта Рамилю Багауову, подбежал взволнованный водитель. Он сообщил, что у него в автомобиле беременная пассажирка начала рожать прямо в дороге. Мужчина боялся, что из-за плотного потока транспорта просто не успеет вовремя довезти ее до роддома.

Полицейский вместе с напарников незамедлительно принял решение об оказании помощи. Он включил на служебной машине специальные световые, звуковые сигналы и сопроводил автомобиль с женщиной прямо до роддома, причем за считанные минуты.

- Через некоторое время младшему лейтенанту сообщили, что роды прошли успешно. На свет появилась девочка. Ребенок здоров. Его мать от всей души поблагодарила сотрудников ГИБДД, - сообщили в МВД Татарстана.