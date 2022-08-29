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Туризм29 августа 2022 15:36

Билет на самолет из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу может потерять в цене

Авиарейсы по данному направлению будут субсидировать из федерального бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данное направление будет софинансировать федеральный центр, а значит билеты могут подешеветь.

Данное направление будет софинансировать федеральный центр, а значит билеты могут подешеветь.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Из-за того, что были закрыты аэропорты южной и центральной части России, в федеральном бюджете образовалась экономия за счет неиспользованных средств выделенных на субсидирование полетов внутри страны.

- Экономия средств федерального бюджета была распределена. Новый перечень субсидируемых маршрутов расширен до 448 направлений - включены 49 новых направлений, увеличена частота и количество планируемых рейсов, - сообщает пресс-служба Росавиации.

Так, в этот список попал авиарейс из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу. Который теперь на 30,1% будет софинансировать Марий Эл, 30% — Северная столица, а 40% - федеральный бюджет. Это в итоге должно привести к снижение цены на билет, стоимость которого в сентябре начинается от 4 295 рублей.

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