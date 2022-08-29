В День республики и города-2022 в автобусах Казани зазвучат аудиогиды на татарском и русском языках

Чтобы прослушать информацию повторно, нужно будет отсканировать соответствующий QR-код. Фото: Алина НИЗАМОВА

30 августа - в День республики и города-2022, в автобусах Казани в автобусах заработает аудиогид на двух языках: татарском и русском. Историю столицы Татарстана расскажут пассажирам маршрутов №2, №6, №90 и №91, сообщила заместитель руководителя Исполкома города Гузель Сагитова

Так, жители и гости Казани во время поездки узнают сотню интересных фактах о микрорайонах, также им расскажут о местных знаменитостях, значении названия улиц, парков и скверов. Для разнообразия будут включать один из четырех вариантов аудиогида. Также для тех, кто захочет повторно услышать информацию, предоставлена возможность отсканировать QR-код, который размещен в салоне каждого из автобусов.

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