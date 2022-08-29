Глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова объяснила, почему в республике МРОТ выше, чем в целом по России

Высокий по сравнению с общероссийским МРОТ в республике особенно важен на фоне высоких зарплат нефтяников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане сейчас МРОТ не должен быть ниже 16 700 рублей и это после того, как за 2022 год в целом по России его повышали два раза. Теперь минимальный размер оплаты труда в стране равен 15 279 рублям

Почему в республике МРОТ больше чем в целом по России, в прямом эфире «Центра управления регионом» в соцсети объяснила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

Так, она рассказала, что в республике для этого было подписано соглашение между местным правительством, профсоюзами и работодателями. И именно этот документ защищает, в основном сотрудников внебюджетной сферы, от слишком низкой оплаты труда на фоне традиционно высоких зарплат нефтяников, IT-специалистов и строителей.

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