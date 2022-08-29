Сельхозпроизводители Чувашии получили господдержку в размере 1,9 миллиарда рублей

На гранты для развития семейных ферм выделили 84,9 миллионов рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аграриям Чувашии перечислили 1,9 миллиардов рублей в качестве государственной поддержки. Из них 0,4 миллиарда рублей ушло банкам в качестве субсидий на недополученные доходы по выдаче кредитов сельхозпредприятиям по льготной ставке, сообщает Минсельхоз республики.

Далее сумма распределилась следующим образом: "погектарная" поддержка была доведена в полном объеме в размере 78,5 миллионов рублей, на развитие животноводства направили 125,7 миллиона рублей, на элитное семеноводство - 69,5 миллионов рублей, на гранты для развития семейных ферм - 84,9 миллиона рублей, для грантов Агростапа - 60,8 миллиона рублей.

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