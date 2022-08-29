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Общество29 августа 2022 16:24

Сельхозпроизводители Чувашии получили господдержку в размере 1,9 миллиарда рублей

Из них 125,7 миллиона предоставили именно на развитие животноводства
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На гранты для развития семейных ферм выделили 84,9 миллионов рублей

На гранты для развития семейных ферм выделили 84,9 миллионов рублей

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аграриям Чувашии перечислили 1,9 миллиардов рублей в качестве государственной поддержки. Из них 0,4 миллиарда рублей ушло банкам в качестве субсидий на недополученные доходы по выдаче кредитов сельхозпредприятиям по льготной ставке, сообщает Минсельхоз республики.

Далее сумма распределилась следующим образом: "погектарная" поддержка была доведена в полном объеме в размере 78,5 миллионов рублей, на развитие животноводства направили 125,7 миллиона рублей, на элитное семеноводство - 69,5 миллионов рублей, на гранты для развития семейных ферм - 84,9 миллиона рублей, для грантов Агростапа - 60,8 миллиона рублей.

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