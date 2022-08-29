Торжества пройдут во всех трех районах города. Фото: nabchelny.ru

30 августа наравне с Казанью масштабно День республики-2022 отметят и в Набережных Челнах. Так, праздник начнется с фестиваля цветов «Акварель-2022» . Он начнется в 10.00 и будет проходить на проспекте Туфана – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова. Там можно будет посетить выставку объемных цветочных композиций, всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Пройдет на этой площадке и ярмарка цветочно-декоративных растений

Далее с 11.00 на бульваре «Энтузиастов» начнет свою работу выставка репродукций художников Татарстана. А в 11.00, 12.00 и 13.00 картинная галерея им. Гульсабиры Хакимовой проведет экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова».

В это же время на городском ипподроме пройдут скачки, а также будет выбран абсолютный батыр в соревнованиях по борьбе куреш. Для всех пришедших там организуют праздничный концерт «Цвети, мой Татарстан».

Далее подробная программа на День республики-2022 в Набережных Челнах гласит, что в 12.00 в парке культуры и отдыха поселка ГЭС стартует другая концертная программа «В объятьях Родины моей». На сцене выступят артисты дворца культуры «Энергетик».

В свою очередь концерт «Татарстан – земля мира и добра» начнется в 13.00 на площадке перед Майданом парка «Прибрежный».

Далее уже в 14.00 джазовый оркестр «Визит» на набережной имени Габдуллы Тукая (на сцене возле мечети) представит жителям и гостям города концертную программу «Татарстан – минем Республикам».

А в 16.00 в парке Победы пройдет праздничная программа «Цвети, мой родной Татарстан».

После всего этого на главной площадке праздника – Майдан парка «Прибрежный», в 17.00 начнется театрализованное представление «Любимый Татарстан». В нем выступят артисты города, участники спортивных объединений и ученики школ. Всего около 1 000 человек. В представлении будут раскрыты темы любви к родине, многонациональной дружбы народов Татарстана, достижений Набережных Челнов в области спорта, образования и культуры.

По завершении начнется главный праздничный концерт. На сцену выйдут творческие коллективы города, ВИА «Здравствуй песня», заслуженная артистка Татарстана Иркэ и хедлайнер - IOWA. Когда будут спеты все песни, начнется дискотека. Салют же в честь Дня республики-2022 в Набережных Челнах прогремит в 21.00.