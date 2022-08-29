С начала лета клещи покусали около восьми тысяч жителей Татарстана

В Казани выявлено почти две тысячи случаев укуса клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В больницы Татарстана с начала лета обратилось около восьми тысяч человек с жалобами на укус клещей. Это в 1,6 больше, по сравнение с прошлым - 2021 годом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Так, случаи укусов клещей в регионе зарегистрировали во всех районах помимо Апастовского. В Казани выявлено почти две тысячи случаев, что является наиболее высоким показателем. В Набережных Челнах - около 1,4 тысячи, а в Альметьевском районе - 769 укусов.

Кроме того, специалистами были изучены 1 794 клещей напавших на людей. В 558 из них зафиксирован возбудитель клещевого боррелиоза.

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