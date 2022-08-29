У кранового завода в Набережных Челнах и его экс-гендиректора арестовали имущества на 224 миллиона рублей

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела 51-летнего бывшего гендиректора АО «Набережночелнинский крановый завод». Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. Все материалы дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Свою вину мужчина не признал. В целях возмещения причиненного ущерба был наложен арест на имущество предприятия и его экс-гендиректора на сумму 224 миллиона рублей, - также отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, пока завод добивался популярности при помощи создания эротических календарей, его тогда еще действующий гендиректор втихую нарушал закон. Утверждается, что с 2016 по 2018 года он вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные данные о том, что между предприятием и шестью контрагентами имеется ряд взаимоотношений. За счет этого, заводу удалось незаконно уклониться от уплаты НДС на сумму более 154 миллионов рублей. Хотя в самом начале расследования дела сообщалась о 404 миллионах рублей.

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