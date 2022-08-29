В Йошкар-Оле из-за линеек на 1 сентября перекроют ряд улиц

В основном запрет будет действовать с 9.00 и до 10.30. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Непосредственно 1 сентября из-за торжеств в честь Дня знаний в Йошкар-Оле решили перекрыть движение машин по ряду улиц.

Так, с 9:00 до 10:30 транспорту будет запрещен проезд на следующих участках:

- улица Комсомольская - от улицы Пушкина до Ленинского проспекта;

- проспект Гагарина - от Ленинского проспекта до улицы Хасанова;

- Ленинский проспект - от улицы Первомайская до улицы Волкова;

- улица Хасанова - от проспекта Гагарина до улицы Карла Маркса;

- улица Карла Маркса - от улицы Хасанова до улицы Вашская.

А вот парковку автомобилей и движение по улице Волкова от улицы Пушкина до Ленинского проспекта запретят с 20:00 31 августа до 10:00 1 сентября.

Напомним, что это не единственное ограничение, которое вводится в Йошкар-Оле в День знаний. Так, в городе, как в целом и по всей Марий Эл, в этот четверг запрещена розничная продажа алкоголя. Исключение составляют только случаи продажи спиртного в точках общепита. При этом нарушителей не только оштрафуют, но могут также забрать у них всю алкогольную продукцию.

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