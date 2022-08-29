Полузащитник казанского «Рубина» Даниил Кузнецов получил травму и нуждается в операции

Футболист выбыл из тренировочного процесса и игр на длительный срок. Фото: rubin-kazan.ru

Стало известно, что полузащитник казанского «Рубина» Даниил Кузнецов получил травму во время тренировки. Врачи диагностировали у 19-летнего футболиста разрыв крестообразной связки. Спортсмена ждет операция.

- Кузнецов выбыл на длительный срок, - заявили в клубе.

Напомним, Даниил Кузнецов подписал пятилетний контракт с «Рубином» в феврале 2022 года. Команда желает молодому человеку здоровья.

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