Операция длилась несколько часов кряду. Фото: Кирилл ЧАЩИН

45-летний житель Чувашии пришел в свою поликлинику с жалобами на боли в горле и на то, что ему трудно есть. Он подумал, что мог сильно простудиться. Однако терапевт из-за имеющихся у пациента подозрений на онкологию направил его к онкологам.

Те действительно диагностировали мужчине рак дна полости рта с переходом на язык 3 стадии. Он был тут же направлен на операцию в Республиканский клинический онкологический диспансер.

Хирурги в течение долгих часов удаляли пациенту язык пораженный опухолью и на месте проводили пластику. Вместо потерянного органа ему к шее прикрепили кожно-мышечный лоскут, который у него же и взяли.

- Тем самым мужчине восстановили возможность самому глотать и дышать, а также речь, - сообщили в медучреждении.

Пациента уже выписали, он питается через рот и проходит курс восстановления, после которого ему также нужно будет пройти лучевую терапию и реабилитацию.

- Спасибо врачам за профессионализм! Мне не только подарили шанс на выздоровление, но и обеспечили полноценную жизнь. Я смогу говорить и есть! – уже самостоятельно сказал мужчина.

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