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Общество29 августа 2022 13:20

Самым медиаэффективным чиновником Татарстана стал Ильсур Метшин

Таковы итоги второго квартала 2022 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Было отмечено активное участие Ильсура Метшина в благоустройстве общественных пространств, капитальном ремонте дорог, садов и школ. Фото: https://metshin.ru/ru/

Было отмечено активное участие Ильсура Метшина в благоустройстве общественных пространств, капитальном ремонте дорог, садов и школ. Фото: https://metshin.ru/ru/

Мэр Казани Ильсур Метшин стал самым медиаэффективным чиновником Татарстана по итогам второго квартала 2022 года. Второе место в рейтинге занял руководитель ГУ МЧС России по республике Рафис Хабибуллин, а третье - прокурор региона Илдус Нафиков.

Аналитики агентства "ПромРейтинг" отметили активное участие Метшина в благоустройстве общественных пространств, капитальном ремонте дорог, садов и школ, а также экологических акциях, проводимых в Казани. Не осталось без внимания и то, как он освещает строительство второй линии метро, Вознесенского тракта и процесс ремонта коллекторов в Ново-Савиновском районе.

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