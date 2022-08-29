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Общество29 августа 2022 12:28

Болельщики пожаловались на 1,5-часовую пробку после матча «Рубин» - «КАМАЗ» в Казани

Покинуть парковку автомобилистам мешал постоянный поток машин, проезжавших мимо выхода
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Многие фанаты приехали на игру с семьями, в том числе с детьми.

Многие фанаты приехали на игру с семьями, в том числе с детьми.

Фото: скриншот

Футбольные фанаты пожаловались на организацию дорожного движения после матча «Рубин» - «КАМАЗ», который состоялся 28 августа на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. По их словам, при выезде образовалась пробка, в которой автомобилистам пришлось простоять около 1,5 часов.

Покинуть парковку болельщикам мешал постоянный поток машин, проезжавших мимо выезда.

- Движение не смог организовать один молодой работник ГИБДД, - заявили «Комсомолке» раздосадованные водители. - На матче присутствовали тысячи зрителей, большая часть из которых была с детьми. Многие в следующий раз подумают, стоит ли портить воскресный семейный вечер поездкой на футбол.

Напомним, в Казань ради этой игры приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и около двух тысяч жителей татарстанского автограда. Таким образом они хотели поддержать родной «КАМАЗ».

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