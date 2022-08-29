29 августа в Чувашии стартовал отбор учеников для участия в бесплатной программе школьного туризма

Дети смогут путешествовать по Чувашии с сентября по октябрь включительно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой осенью школьников в Чувашии будут отправлять в бесплатные путешествия по республике. Дело в том, что региональное правительство совместно с Ростуризмом в качестве пилотного проекта запустило для учеников 5-9 классов отдельную турпрограмму.

Речь идет о том, чтобы отправлять в такие бесплатные путешествия, например, призеров и победителей олимпиад, соревнований, конкурсов, а также волонтеров. При этом в проекте предусмотрена возможность участие детей с ОВЗ или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Отбор претендентов стартовал уже в этот понедельник, 29 августа. Так, до 10 сентября родители или, скажем, опекуны смогут подать соответствующее заявление через личный кабинет на «Социальном портале Чувашской Республики». Не забыв при этом приложить все дипломы и грамоты, полученные ребенком.

Когда срок приема заявлений истечет, в течение трех дней на портале будет сформирован рейтинг школьников, которые получат возможность бесплатной путешествовать по Чувашии. Выбрать из существующих направлений можно будет самостоятельно. Всего программой с сентября по октябрь включительно планируют охватить более 3 тысяч школьников.

На имя каждого из них выдадут социальный сертификат на семь тысяч рублей, который включают в себя: путешествие продолжительностью не менее 24 часов, питание, проживание в отелях и гостиницах «три звезды» и выше, трансфер, экскурсии, мастер-классы и музейные программы с использованием «Пушкинской карты».

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