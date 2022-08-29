Шестерых казанцев подозревают в незаконной банковской деятельности в течение двух лет

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестерых жителей Казани задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, в течение двух лет они открывали в банках Татарстана счета для более чем ста подконтрольных им юридических лиц под фиктивными предлогам. В качестве платы злоумышленники получали около 12,5% от каждой транзакции. Общая сумма их «вознаграждения» составила более 48 миллионов рублей.

Правоохранители провели 18 обысков в квартирах и офисах, принадлежащих задержанным. Там были обнаружены учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовая техника для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше семи миллионов рублей наличными.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

- В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному запрет определенных действий, - говорят в МВД по Татарстану.

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