Ограничение движения по проспекту Камалеева в Казани продлили до конца ноября

Участок от дома №30 до дома №34 перекрыт с 1 декабря прошлого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничение движения по проспекту Камалеева в Казани продлили до 30 ноября. Речь идет об участке от дома №30 до дома №34. Там продолжаются работы по строительству сетей канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Напомним, данный участок перекрыт с 1 декабря 2021 года. Изначально работы там планировалось завершить к 31 июля текущего года. Потом сроки были перенесены на 17 августа, но и к ним рабочие уложиться не успели.

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