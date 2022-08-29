Из 81 школы Набережных Челнов 24 будут работать в две смены

Перевести всех учеников на первую смену пока не удается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в 69 комплексе Набережных Челнов откроется новая школа №62. В мэрии города ее уже назвали мегашколой, так как она рассчитана на 1 501 ученика. Но даже это пока не поможет перевести всех детей на обучение в первую смену.

- В этом учебном году 24 школы будут работать в две смены, - сообщил 29 августа на пресс-конференции замруководителя Исполкома татарстанского автограда Рамиль Халимов.

Всего, по его словам, в Набережных Челнах 1 сентября для детей свои двери откроют 81 школа, 131 детский сад, 39 учреждений дополнительного образования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram