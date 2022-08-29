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Общество29 августа 2022 11:26

Из 81 школы Набережных Челнов 24 будут работать в две смены

И это несмотря на то, что в городе откроется новое образовательное мегаучреждение на 1,5 тысячи учеников
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Перевести всех учеников на первую смену пока не удается.

Перевести всех учеников на первую смену пока не удается.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября в 69 комплексе Набережных Челнов откроется новая школа №62. В мэрии города ее уже назвали мегашколой, так как она рассчитана на 1 501 ученика. Но даже это пока не поможет перевести всех детей на обучение в первую смену.

- В этом учебном году 24 школы будут работать в две смены, - сообщил 29 августа на пресс-конференции замруководителя Исполкома татарстанского автограда Рамиль Халимов.

Всего, по его словам, в Набережных Челнах 1 сентября для детей свои двери откроют 81 школа, 131 детский сад, 39 учреждений дополнительного образования.

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