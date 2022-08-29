Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 августа 2022 11:06

В Татарстане пропавшего в пятницу мужчину нашли мертвым

Его тело из реки достали водолазы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте.

По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте.

Фото: Иван ВИСЛОВ

26 августа 69-летний житель села Большие Полянки Алексеевского района ушел из дома искупаться на реку и пропал. Сообщение об этом в экстренные службы Татарстана поступило только в воскресенье, 28 числа.

На место выехали спасатели. Во время поиска мужчины они нашли только его вещи, которые лежали на берегу. Тело их хозяина оказалось на дне реки. Водолазы доставили труп на берег и передали его правоохранителям.

По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram