В Татарстане пропавшего в пятницу мужчину нашли мертвым

По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте. Фото: Иван ВИСЛОВ

26 августа 69-летний житель села Большие Полянки Алексеевского района ушел из дома искупаться на реку и пропал. Сообщение об этом в экстренные службы Татарстана поступило только в воскресенье, 28 числа.

На место выехали спасатели. Во время поиска мужчины они нашли только его вещи, которые лежали на берегу. Тело их хозяина оказалось на дне реки. Водолазы доставили труп на берег и передали его правоохранителям.

По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте.

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