Айдар Метшин выразил соболезнования близким главы Исполкома Нижнекамска Юрия Болтикова

Юрий Болтиков скоропостижно скончался 28 августа. Фото: e-nkama

Экс-мэр Нижнекамска, а ныне депутат Госдумы России Айдар Метшин выразил слова соболезнования близким главы Исполкома города Юрия Болтикова. Он скончался 28 августа на 45-м году жизни.

- Мы понесли большую человеческую потерю, а город лишился прекрасного специалиста, профессионального управленца. Он прекрасно знал «жизнь» города, его специфику, занимался модернизацией сферы ЖКХ, привлечением инвестиций, - отметил Метшин.

Напомним, прощание с Юрией Болтиковым состоится утром 30 августа у Дома народного творчества.

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