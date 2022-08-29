В Марий Эл пьяный байкер не справился с управлением и на скорости врезался в дерево

ДТП произошло на улице 8 Марта в Козьмодемьянске. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Рано утром в воскресенье, 28 августа, у дома №40 по улице 8 Марта в Козьмодемьянске мотоцикл на полном ходу врезался в дерево. По предварительным данным, 32-летний байкер не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчина был пьян.

Байкер получил травмы и был госпитализирован.

- За два выходных дня сотрудники ГИБДД пресекли свыше 520 правонарушений в области дорожного движения, задержано больше двух десятков нетрезвых водителей, отмечают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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