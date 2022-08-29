Власти Татарстана хотят увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия

Деньги на эти цели ежегодно выделяются из республиканской казны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане планируют увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия. Деньги ежегодно выделяются из республиканской казны бюджетам районов и города. Проект соответствующего постановления подготовил Кабинет министров республики.

Согласно документу, в 2023 году на каждого человека может быть направлено по 18 рулей 21 копейке, что на 36 копеек больше, чем в 2022 году. В 2024 году эта сумму вырастет до 18 рублей 94 копейки, а в 2025 году - до 19 рублей 70 копеек.

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