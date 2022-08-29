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Общество29 августа 2022 9:44

Власти Татарстана хотят увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия

Проект соответствующего постановления уже готов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Деньги на эти цели ежегодно выделяются из республиканской казны.

Деньги на эти цели ежегодно выделяются из республиканской казны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане планируют увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия. Деньги ежегодно выделяются из республиканской казны бюджетам районов и города. Проект соответствующего постановления подготовил Кабинет министров республики.

Согласно документу, в 2023 году на каждого человека может быть направлено по 18 рулей 21 копейке, что на 36 копеек больше, чем в 2022 году. В 2024 году эта сумму вырастет до 18 рублей 94 копейки, а в 2025 году - до 19 рублей 70 копеек.

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