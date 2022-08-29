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Общество29 августа 2022 9:10

Пропавшую в Казани 15-летнюю школьницу нашли живой

Девочку искали почти сутки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани завершились поиски 15-летний Малики. Девочка, которая пропала в воскресенье, 28 августа, найдена живой, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Школьницу почти сутки искали полицейские и добровольцы. Где именно она была все это время и почему не выходила на связь с родными, не уточняется. Сейчас она возвращена родителям.

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