За сутки коронавирус подтвердился сразу у 247 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане продолжает расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Так, за минувшие сутки вирус подтвердился сразу у 247 жителей республики. Вместе с тем были госпитализированы 58 зараженных и выписаны 37 выздоровевших человек. Такие цифры в понедельник, 29 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подтвердился у 156 867 жителей республики, 150 836 из которых поправились, а 2 000 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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