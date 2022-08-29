В Чувашии пять авиамаршрутов получат федеральное субсидирование

Для маршрутов Сургут - Чебоксары и Сочи - Чебоксары софинансирование Чувашии составит 61% от общей стоимости расходов на полет. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Чувашии расширили программу субсидирования на пять авиарейсов. Речь идет о маршрутах Сургут - Чебоксары и Сочи - Чебоксары, которые отправляются 4 раза в неделю (61% софинансирования от республики). Минеральные Воды - Чебоксары, Краснодар - Чебоксары (39%) и Ростов-на-Дону - Чебоксары (30,5%), сообщает пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что расширение программы субсидирования авиарейсов связано с закрытием аэропортов южной и центральной части России.

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