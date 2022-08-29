Прощание с главой Исполкома Нижнекамска Юрием Болтиковым состоится 30 августа

Отпевание покойного запланировано на 10:00 в храме села Афанасово. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прощание с главой Исполкома Нижнекамска Юрием Болтиковым состоится во вторник, 30 августа. Панихида будет проходить у Дома народного творчества с 8:00 до 9:30. Принять в ней участие смогут все желающие, сообщают власти города.

Отпевание Болтикова запланировано на 10:00 в храме села Афанасово. После этого руководителя Исполкома похоронят на городском кладбище.

Напомним, Болтиков скоропостижно скончался на 45-м году жизни 28 августа. Причина смерти пока не сообщается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram