Торжественное открытие монумента запланировано на 11:00 30 августа. Фото: tatarica.org

В сквере у здания татарской государственной филармонии в Казани установили памятник заслуженному артисту ТАССР Рашиду Вагапову. Монумент высотой около пяти метров демонстрирует певца в полный рост со сложенными на груди руками.

Торжественное открытие памятника запланировано на 11:00 30 августа, в День города и республики.

Автором идеи установки данного памятника является руководитель фонда имени Вагапова Рифат Фаттахов. Окончательное решения по реализации проекта принял глава Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, Рашид Вагапов известен исполнителем таких песен, как "Ураман", "Нурия", "Альфия", "Яшьлек", "Зулейха". Он похоронен на Ново-Татарском кладбище в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram