Минниханов обсудил с Ириной Влах укрепление сотрудничества между Татарстаном и Гагаузией

Встреча состоялась в Доме правительства республики. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В понедельник, 28 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой автономно-территориального образования Гагаузия (Молдова) Ириной Влах. Они обсудили укрепление сотрудничества между регионами, а именно - развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в агропромышленном секторе, медицине и IT. Также разговор коснулся возможности обмена делегациями и реализации совместных культурных проектов.

Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: другой источник.

Влах прибыла в Казань для участия в мероприятиях по случаю Дня города и республики, а также для того, чтобы ознакомиться с опытом Татарстана по благоустройству дворов и общественных пространств.

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