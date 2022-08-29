Лето в Татарстане завершится дождями, грозами и градом

Порывы ветра при осадках будут усиливаться до 20 м/с. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние дни августа в Татарстане будут все такими же жаркими, но порадуют местных жителей долгожданными дождями, а местами и вовсе ливнями. Осадки ожидаются кратковременные, порывы ветра при них будут усиливаться до 20 м/с, говорят в региональном Гидрометцентре.

Так, во вторник, 30 августа, ночью в республике ожидается от +13 до +18 градусов, на западе до +23. Днем будет от +28 до +33 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза и локально град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный.

Похожая погода будет и в среду, 31 числа. Ночью - от +13 до +18 градусов, днем - от +27 до +32. Местами дождь и гроза. Ветер юго-западный.

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