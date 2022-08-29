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Происшествия29 августа 2022 7:14

В ходе празднования свадьбы у ТРК «Ривьера» в Казани произошла массовая драка

Прибывшие на место полицейские задержали четверых мужчин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В отношении участников конфликта составлены административные материалы.

В отношении участников конфликта составлены административные материалы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на воскресенье, 28 августа, у ТРК «Ривьера» в Казани произошла массовая драка. По словам очевидцев, конфликт произошел между людьми, приглашенными на одну свадьбу. Разнимать их пришлось сотрудникам полиции. В процессе один из мужчин ударил правоохранителя.

В итоге были задержаны четверо. В отношении них составлены административные материалы о неповиновении законным требованиям представителей власти. Не исключено, что в отношении мужчины, который ударил правоохранителя, будет возбуждено и уголовное дело.

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