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Спорт29 августа 2022 6:23

Футбольный матч между «Рубином» и «КАМАЗом» в Казани закончился ничьей

Чтобы поддержать команду из Набережных Челнов, в столицу Татарстана приехали мэр и около двух тысяч горожан
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Игра состоялась 28 августа на «Ак Барс Арене» Фото: rubin-kazan.ru

Игра состоялась 28 августа на «Ак Барс Арене» Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный матч между «Рубином» и «КАМАЗом» закончился ничьей - 1:1. Игра состоялась 28 августа на «Ак Барс Арене» в столице Татарстана. Со стороны казанцев мяч в ворота соперников забил защитник Дмитрий Кабутов, со стороны гостей - Амир Мохаммад.

- Считаю, что должны были забивать больше, чем один мяч. Полностью доминировали, показали наверно самый качественный футбол, который был в этом году. Но, к сожалению, во втором тайме игра разбилась на эпизоды. Несколько вынужденных замен сделали, чуть разладилась игра, уже не было игровой стройности, - заявил после встречи главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Напомним, в Казань в этот вечер приехали мэр Набережных Челнов и две тысячи жителей татарстанского автограда. Таким образом они хотели поддержать родной «КАМАЗ».

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