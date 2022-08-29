В Казани пропала 15-летняя школьница

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Казани начались активные поиски 15-летней Малики. Школьница перестала выходить на связь с родными в воскресенье, 28 августа. С тех пор о ее местонахождении не известно ничего, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Девочка ростом около 155 сантиметров имеет худощавое телосложение и карие глаза. На момент пропажи на ней была розовая футболка с апельсином, коралловые шорты и розовая вязанная шапка.

Всех, кто видел Малику, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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