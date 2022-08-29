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Происшествия29 августа 2022 5:45

Пенсионерка из Марий Эл шла в темноте по дороге и оказалась под колесами сразу двух авто

От полученных травм женщина скончалась на месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на 23 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

ДТП произошло на 23 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Поздно вечером в субботу, 27 августа, на 23 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Медведевском районе под колесами авто погибла 61-летняя женщина. По предварительным данным, пешеход шла по неосвещенной проезжей части без световозвращателей на одежде. Сначала на нее наехала «Лада», а потом - Volkswagen.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда «скорой», говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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