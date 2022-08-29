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Происшествия29 августа 2022 5:10

В Марий Эл иномарка вылетала с дороги в кювет и опрокинулась, водитель скончался на месте

Два пассажира авто также получили травмы, но выжили
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на 57 километре автодороги «Вятка». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

ДТП произошло на 57 километре автодороги «Вятка». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром в воскресенье, 28 августа, на 57 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе автомобиль Great Wall съехал с дороги в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте.

Два пассажира иномарки были госпитализированы.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

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