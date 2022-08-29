Умер Юрий Болтиков, руководитель Исполкома Нижнекамска

О времени и месте прощания будет сообщено позже. Фото: telegram-канал администрации Нижнекамска

В воскресенье, 28 августа, на 45-м году жизни скоропостижно скончался руководитель Исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков. Причина смерти чиновника пока неизвестна. О времени и месте прощания с ним будет сообщено позже.

- Из жизни ушел не просто высококлассный специалист, руководитель, организатор, это был замечательный коллега, семьянин, сын, очень отзывчивый человек, который любил жизнь и людей, - говорят в администрации города.

Напомним, 22 августа на 39-м году жизни скончался мэр Чебоксар Олег Кортунов. По предварительным данным, у него была сердечная недостаточность.

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