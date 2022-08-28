В Татарстане ожидается жара до +34 градусов

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 29 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, сообщает местный гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов. Днем столбики термометров покажут от +29 до +34 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram