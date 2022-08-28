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Общество28 августа 2022 14:48

В Татарстане ожидается жара до +34 градусов

Осадки гидрометцентром не прогнозируются
Инзиля ШАКИРОВА
Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В понедельник, 29 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, сообщает местный гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов. Днем столбики термометров покажут от +29 до +34 градусов.

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