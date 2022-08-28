Глава Чувашии: День республики в 2023 году пройдет в Новочебоксарске

За год в Новочебоксарске планируют создать свободную экономическую зону. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев поделился планами провести День республики в 2023 году в Новочебоксарске. Мероприятия пройдут на высоком уровне как это обычно бывает в столице республики.

У властей большие планы на город, его развитие и создание там свободной экономической зоны. За год там обустроят дворы, построят агропромышленное предприятие, набережную и новые пространства. Все это позволит повысить качество жизни горожан.

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