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Общество28 августа 2022 13:50

Глава Чувашии: День республики в 2023 году пройдет в Новочебоксарске

Олег Николаев отметил, что город развивается, поэтому там планируют проводить такие же масштабные мероприятия как в столице республики
Инзиля ШАКИРОВА
За год в Новочебоксарске планируют создать свободную экономическую зону. Фото: cap.ru

За год в Новочебоксарске планируют создать свободную экономическую зону. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев поделился планами провести День республики в 2023 году в Новочебоксарске. Мероприятия пройдут на высоком уровне как это обычно бывает в столице республики.

У властей большие планы на город, его развитие и создание там свободной экономической зоны. За год там обустроят дворы, построят агропромышленное предприятие, набережную и новые пространства. Все это позволит повысить качество жизни горожан.

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