В Зеленодольске предстаили рейдовый буксир, который будет охранять Крымский мост

Судно может развивать скорость до 11 узлов и ходить на расстояние до 650 миль. Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

В Зеленодольске торжественно представили рейдовый буксир, который отправится в Керчь для охраны Крымского моста. Сообщается, что судно сделано по заказу Росгвардии.

Согласно данным разработчика, буксир представляет собой однопалубное судно со средним расположением машинного отделения, двухвальной дизельной энергетической установкой, носовым расположением двухъярусной рубки и открытой рабочей палубой в кормовой части, сообщает пресс-служба мэрии города.

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