Жители Татарстана могут ощущать дымку от лесных пожаров из соседних регионов

Тушение пожаров в Марий Эл и Нижегородской области усиленно продолжается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Татарстана могут ощущать дымку и запах гари от лесных пожаров, которые бушуют в соседних регионах - Нижегородской области и Марий Эл, сообщает МЧС Татарстана. Там же отмечают, что превышение предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет, ситуация не относится к неблагоприятным или опасным погодным явлениям.

Напомним, на прошлой неделе для усиления группировки МЧС России, ведущей борьбу с природным пожаром на территории Михайловского лесничества городского округа Воротынский, на место отправились 45 человек и 9 единиц техники из Татарстана. Тушение пожара в регионе продолжается. Так, площадь лесного пожара в Воротынском районе сократилась до 70 гектаров.

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